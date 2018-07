Roma, Monchi: «Nessun offerta per Alisson. Spero faccia una stagione importante»

di Gianluca Lengua

«Nessun offerta per Alisson». Monchi continua a ripetere sempre il solito ritornello sul portiere brasiliano accostato a più riprese al Real Madrid. Il ds giallorosso dà poche indicazioni anche sul mercato futuro: «Ziyech o Berardi? Stiamo cercando tante cose e parlare di uno dei due sarebbe come affidarsi al caso. Come ho detto pensiamo a lavorare. Quando si fa una squadra pensa di averla fatta bene, ma a volte qualcosa manca. È il momento di capire se c’è da migliorare, non sono pochi i nomi che ho in testa». Ecco le parole del dirigente durante la conferenza stampa di presentazione di Marcano.



Marcano. «È stato ai massimi livelli per tanti anni, sono tante le cose che può dare alla squadra. Penso anche che è un complemento perfetto da aggiungere alla squadra».



La trattativa Marcano. «Non tanto difficile perché la sua voglia di venire qui era importante. Una volta avuto il primo appuntamento è stato tutto più facile. È vero che c’era la possibilità di restare lì, ma il progetto sportivo che gli abbiamo proposto lo ha convinto».



Alisson. «Le percentuali sono le stesse che possano uscire Manolas, Dzeko, Pellegrini. La stessa percentuale di quelli per cui non abbiamo nessuna offerta, anche se so che non mi credete. Io leggo tutte le mattine i giornali e fino ad oggi non ci sono state offerte. Valuteremo e decideremo, oggi stiamo pensando che si deve riposare dallo sforzo del Mondiale e speriamo che farà una stagione importante come quella dello scorso anno».



Juan Jesus e Capradossi. «Stiamo pensando a lavorare, forse siamo tanti, ma dobbiamo aspettare e capire il pensiero dell’allenatore. Ho sempre avuto la testa da portiere che mi dice: più difensori ci sono meglio è. Giocheremo tre competizioni e avere la possibilità di avere tanti difensori non è un problema».



Karsdorp. «Fortunatamente è tornato a un buon livello fisico anche con la voglia di voler giocare. Aspettiamo che possa scendere in campo, sta allo stesso livello dei compagni e pensiamo sia l’undicesimo acquisto. Lo scorso anno l’infortunio non lo ha fatto giocare, quest’anno gli servirà perché arriva con più forza».



Ziyech e Berardi. «Come ho detto sabato stiamo guardando il mercato, la Roma è una squadra grande. Per me una squadra grande deve sempre osservare fino alla fine. Mancano più o meno 40 giorni alla chiusura. Sembra che il ds sia un po’ scarso… Forse lo è, ma questo ragionamento mi sembra piccolo. Stiamo cercando tante cose e come ho detto pensiamo a lavorare. Quando si fa una squadra si pensa di averla fatta bene, ma a volte qualcosa manca. È il momento di capire se c’è qualcosa da migliorare, non sono pochi i nomi che ho in testa».



Lavorare per vincere. «Cercheremo di avere la rosa il più presto possibile. Alla fine c’è un gap da colmare con le squadre sopra di noi e tutti dobbiamo cercare di stare bene il prima possibile».







