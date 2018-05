Roma, Monchi: «Non ci sono offerte per Alisson, né lui vuole andare via»

di Gianluca Lengua

Dopo un anno in panchina con Luciano Spalletti, Alisson è esploso diventando uno dei portieri più forti d’Europa. Onori che lo hanno messo al centro delle attenzione di club blasonati come il Real Madrid e il Chelsea, senza, però, distrarre l’estremo difensore che al momento si sta concentrando sul Mondiale, allontanando ogni domanda sul futuro. Monchi, che ha il compito di ascoltare tutte le offerte, lo blinda (a parole): «Per far andare via un giocatore, servono tre cose: un’offerta fatta, un’offerta accettata e la volontà del giocatore di andare via. Fino ad oggi non abbiamo nulla di tutto questo, quindi fino ad oggi resta qui. È normale che ci siano le voci di mercato, ma siamo tranquilli perché il ragazzo è contento a Roma e noi siamo contenti con lui», ha detto il direttore sportivo durante la premiazione di “Football Leader 2018“, manifestazione organizzata a Napoli dall’Assoallenatori e da DGS Sport & Cultura. Il dirigente, poi, è tornato sulla semifinale di Champions League: «Quello che abbiamo fatto è stato bellissimo, ma credo sia mancato qualcosa per arrivare al sogno. Volevamo andare in finale, ma nella gara di andata abbiamo perso molto. Come ho detto ai miei amici spagnoli, se al primo anno andiamo in semifinale, il secondo cosa accadrà?».



