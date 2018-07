Roma, Monchi piazza Peres in Brasile: il terzino giocherà nel San Paolo

di Gianluca Lengua

Dopo aver rifiutato il Torino e fatto imbestialire la dirigenza giallorossa, Bruno Peres sarà ceduto in Brasile. Il terzino destro, acquistato da Sabatini, dopo due anni non convincenti alla Roma andrà a rinforzare il San Paolo in prestito con l’opzione per il riacquisto. La trattativa tra Monchi e il club brasiliano è praticamente chiusa, Di Francesco lo ha inserito nella lista dei convocati, ma l’esterno il 9 luglio non si presenterà a Trigoria per il ritiro pre campionato. Restano in quel ruolo, quindi, Florenzi e Karsdorp, ma entrambi non danno garanzie al tecnico: il jolly azzurro sta trattando per il rinnovo contrattuale, mentre l’ex Feyenoord rientra da un grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto in tribuna per tutta la stagione.

