Roma, Nainggolan all’Inter per 24 milioni più Santon e Zaniolo. Tifosi infuriati: «State scherzando?»

di Gianluca Lengua

Sommossa social per provare a bloccare la trattativa che porterà Radja Nainggolan all’Inter per 24 milioni più il cartellino di Davide Santon e Nicolò Zaniolo (centrocapista della Primavera classe '99), il centrocampista firmerà un contratto fino al 2022 a 4,5 milioni. Un affare da 30-35 milioni complessivi che non convince i tifosi della Roma che hanno manifestato la loro rabbia sui social con commenti indirizzati al direttore sportivo Monchi colpevole di aver lasciato andare una pedina pregiata della rosa: «Ogni anno viene smantellate la squadra e poi si spera nei miracoli» è solo uno delle migliaia di messaggi apparsi su Twitter negli ultimi minuti. Il popolo dei social e tifoso della Roma è in rivolta contro una decisione che porterà lontano dalla Capitale un calciatore divenuto ormai un simbolo della squadra: «Radja non tocca», «In un colpo solo Monchi è riuscito a rinforzare l'Inter, ma li ha anche liberati da una zavorra come Santon», «I 24 milioni non sono per comprare Nainggolan, ma per mandare via santon». I tifosi nerazzurri, invece, ironizzano sull’affare: «Fatemi capire, non solo ci danno Nainggolan, ma ci liberano anche di Santon?», oppure «Vi prego di esultare in silenzio per Santon inserito nell'operazione Nainggolan prima che si accorgano dell'errore e annullino l'offerta». Meno allegri e tutt’ora increduli i tifosi giallorossi: «Secondo me è una stupidaggine, un giocatore come Santon alla Roma… Questa trattativa o non esiste o è uno scherzo. Operazione senza senso».



