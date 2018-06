Roma, nuovo tentativo con il Real per avere il regista croato Kovacic

di Redazione Sport

L'obiettivo non è nuovo e non c'è nemmeno la certezza che il regista sia una priorità per la Roma. In Spagna, però, sono continti Mateo Kovacic è pronto a indossare la maglia giallorossa. Nell'attesa della risposta del Sassuolo sull'attaccante Domenico Berardi, uno dei pupilli dell'allenatore Eusebio Di Francesco, il ds Monchi sarebbe partito all'assalto per il centrocampista croato del Real Madrid. Lo rivela Cadena Cope, citata da Marca, aggiungendo che, sul giovane centrocampista di raccordo dei 'blancos', ci sono anche la Juventus e gli inglesi del Manchester United.

