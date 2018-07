Roma, Pallotta annuncia rinforzi in un paio di ruoli: volata tra Neres e Bailey

di Stefano Carina

Il mercato della Roma viaggia in queste ore su un doppio binario. E non solo perché Pallotta è stato chiaro: «Stiamo pensando di rinforzarci in un altro paio di ruoli». Da un lato infatti Monchi - atteso la prossima settimana negli Usa - vuole capire i margini di manovra su Neres e Bailey che, tra i diversi profili valutati, sono quelli che si avvicinano maggiormente a Malcom. Non solo dal punto di vista del talento ma anche dell’investimento in sé. Malcom - e la clausola da 100 milioni inserita dalla...

