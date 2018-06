Roma, Pallotta da Napoli: «Alisson verso il Real, Nainggolan all'Inter»

di Gianluca Lengua

«Alisson è vicino al Real Madrid mentre Nainggolan andrà all’Inter». Non sono indiscrezioni di mercato, ma le rivelazioni tra il serio e il faceto di James Pallotta intercettato a Napoli pochi minuti fa dal sito AereaNapoli.it. Il presidente ha pranzato nel quartiere Sanità dopo essere partito da Roma in mattinata per un breve viaggio in Campania. «Presidente, Alisson e Nainggolan possono venire a Napoli?», è stata la domanda di un giornalista napoletano. «No, De Laurentiis non vuole spendere tutti quei soldi. Alisson costa tanto, lo valutiamo 78 milioni. È vicino al Real Madrid. Nainggolan invece andrà all’Inter». Pallotta non è sembrato preoccupato dalla bufera stadio e ha scherzato sulla bontà della pizza napoletana: «Quella di Ciro Oliva è buonissima, very good!».

