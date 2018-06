Roma, scambio Mirante-Skorupski: trovato l'accordo con il Bologna

di Gianluca Lengua

Se l’affare Alisson-Real Madrid è ancora in stand-by, quello Skorupski-Bologna, invece, è in in via di definizione. Monchi avrebbe trovato l’accordo con il club emiliano per un scambio di portieri: in giallorosso finirà Mirante (34 presenze in stagione, 49 gol subiti) più un conguaglio, mentre in rossoblu andrà l’estremo difensore polacco. Skorupski nella stagione passata ha disputato solo due partite (Roma-Torino di Coppa e Sassuolo-Roma ultima di campionato), durante l’anno ha espresso in più di un’intervista il suo desiderio di andare in una squadra dove possa essere considerato un titolare, e così è stato accontentato.

