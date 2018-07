Roma, stampa spagnola: Bartomeu ha chiamato Monchi per chiarire il caso Malcom

di Gianluca Lengua

C’è un retroscena svelato dalla stampa spagnola dopo la vicenda che ha visto coinvolte Roma e Barcellona sul caso Malcom. L’esterno del Bordeaux aveva trovato l’accordo con i giallorossi, mentre al club francese sarebbero andati 32 milioni, ma all’ultimo momento, quando l’attaccante si stava imbarcando per la Capitale, i blaugrana hanno superato l’offerta del ds giallorosso soffiando il calciatore alla Roma. Una vicenda che ha fatto andare su tutte le furie il presidente Pallotta che ha attaccato durante il club catalano accusandolo di poca etica: «Non accetto le loro scuse, a meno che non ci vendano Messi. Il calciatore voleva venire da noi, con l’Everton e il Leicester c’erano stati solo colloqui formali, avevamo già concordato una clausola da 120 milioni». Nelle ultime ore, però, il Barcellona ha cercato di ricucire i rapporti con la Roma, per farlo si è mosso direttamente il presidente Josep Maria Bartomeu che, secondo la trasmissione radiofonica spagnola ‘El Partidazo de Cope‘, avrebbe chiamato Monchi per spiegare l’accaduto e calmare le acque. Il 31 agosto a Dallas i giallorossi giocheranno proprio contro Malcom e compagni, in quella occasione non è escluso un confronto a quattr’occhi tre le due le dirigenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA