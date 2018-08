Roma, Strootman a un bivio: il Marsiglia rilancia a 30 milioni

di Stefano Carina

Garcia non scherzava. Il Marsiglia fa sul serio per Strootman. E se Rudi s’era detto pronto a venire a prendere in auto l’olandese, pur di portarlo in Francia, ora questa possibilità si fa sempre più concreta. Dopo tanti pour-parler che non avevano poi portato a riscontri effettivi, il club francese ha mosso i primi passi con la Roma. Non ufficialmente, ma come già accaduto per Alisson, attraverso intermediari. La sostanza cambia poco: i francesi sono disposti a venire incontro alla richiesta di 30 milioni del club giallorosso, mettendo sul piatto una base di 25 milioni ai quali aggiungere i ‘soliti’ bonus.



