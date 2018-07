Roma, Ziyech è vicino ma il club temporeggia. Dal Marocco: a breve la fumata bianca

di Gianluca Lengua

Anche se il matrimonio tra l’Ajax e Hakim Ziyech è finito, la Roma non ha fretta di concludere l’affare. Dopo l’exploit di Monchi a giugno (9 acquisti e 4 cessioni), il direttore sportivo ha messo in stand-by ogni trattativa in attesa che termini il Mondiale per definire al meglio il da farsi su alcune situazioni aperte (vedi Alisson-Real Madrid). Non trova conferme a Trigoria, quindi, la notizia lanciata dall’emittente marocchina Arryadia TV secondo la quale domani potrebbe arrivare la fumata bianca sulla cessione del centrocampista alla Roma. Anche se i media africani sono sicuri che a breve arriverà l’ok definitivo dell’Ajax su una base 30 milioni di euro, da Trigoria frenano e rimandano tutto dopo la prima settimana di luglio. L’appuntamento al Fulvio Bernardini è previsto per il 6 quando tutti i giocatori (eccetto Alisson, Kolarov e Fazio che hanno disputato il Mondiale e i nazionali) si sottoporranno alle visite mediche, il 14 è in programma un’amichevole con il Latina allo stadio Francioni (da ufficializzare), mentre il 20 si giocherà Roma-Avellino a Frosinone. Il 22 la partenza per San Diego dove la Roma comincerà la tournée americana in cui incontrerà Tottenham (26 luglio), Barcellona (1 agosto a Dallas) e Real Madrid (8 agosto a New York).

