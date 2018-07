â€‹Ronaldo-Juventus, l’affare che inverte la tendenza: la Serie A ora torna centrale

di Eleonora Trotta

Gli effetti sono già evidenti: l’atteso sbarco di Cristiano Ronaldo a Torino si abbatte come uno tsunami sul nostro campionato. E non solo per motivi tecnici. Cambiano gli equilibri economici, i parametri di riferimento per la contrattazione e l’appeal della Serie A. Perché un affare così, da 350 milioni di euro complessivi, ridimensiona anche l’acquisto di Ronaldinho (Milan, 2008) e dell’altro Ronaldo, il Fenomeno (Inter, 1997). Riscrive la storia del calciomercato. E fortifica, in ogni caso, le...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO