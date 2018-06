Russia 2108, è un mercato da Mondiale

di Eleonora Trotta

L'appuntamento più atteso da procuratori e società, effettivo spartiacque di calciomercato, nonché borsa di valutazione per i cartellini dei calciatori: è partito il countdown per il Mondiale. Ma c'è chi aspetta la manifestazione russa per rivedere le stime, e chi invece azzarda per bruciare i tempi, temendo di dover poi aumentare un'offerta. Ad una settimana dalla kermesse internazionale, i club provano così a fare un po' di calcoli, sebbene ci siano un'infinità di fattori imprevedibili, a partire dalle prestazioni e risultati. Perché può capitare la parata da copertina, così come l'errore imbarazzante dal dischetto sgonfia-prezzo. Conteggi a parte, è chiara la strategia di Roma e Lazio: sfruttare il Mondiale, per far lievitare i costi del brasiliano Alisson (valutato 80 milioni, nel mirino di Chelsea, Liverpool e Real) e del serbo Milinkovic Savic (nei radar di United, Psg e Juventus, Lotito lo prezza oltre 100 milioni).

LUMI

La vetrina russa darà maggiori indicazioni anche sul futuro di Edinson Cavani (Uruguay), corteggiato dall'Atletico Madrid, e Gonzalo Higuain, nella lista dei sacrificabili della Juventus. L'attaccante bianconero, stimato 55 milioni, ha dichiarato ai media argentini di puntare alla Premier League. Piace a Chelsea e a Psg, in stretto contatto con un'altra stella in uscita: Robert Lewandowski. La punta polacca vuole cambiare aria da anni, e per questo si è affidato al potente agente Pini Zahavi, che lo ha sedotto anche con le offerte di Manchester United e Real Madrid.

CALLEJON IRANIANO

Il possibile rinnovo di Griezmann (Francia) con l'Atletico Madrid ha suggerito invece al Barcellona di orientare le proprie attenzioni verso Momo Salah, tra i convocati dell'Egitto nonostante l'infortunio alla spalla. Il costo? Al momento, le richieste del Liverpool sfiorano i 180-200 milioniLo sguardo dei blaugrana sarà anche su Eriksen (Danimarca), per il quale è in atto un duello avvincente con il Real Madrid, vigile e attento pure su Hazard (Belgio). Non mancheranno anche i costosissimi difensori come Koulibaly (Senegal), accostato al Chelsea, e Gimenez (Uruguay), sogno della Juventus e pallino del Real Madrid. Le pressioni saranno ancora più asfissianti sui talenti in rampa di lancio. Per loro, si muoveranno infatti centinaia di scout, alla ricerca del colpo bruciante. Il Napoli tallonerà il Callejon iraniano Jahanbakhsh; gli osservatori di Roma e Premier (Everton in particolare) prenderanno appunti sull'ala del Messico Lozano; la Fiorentina studierà il difensore svizzero Michael Lang; la Lazio così come i viola valuterà il terzino del Perù Miguel Trauco. L'esterno Santiago Arias (Colombia) resta invece in orbita Juventus. Spera di non tradire le aspettative anche Hakim Ziyech (Marocco), duttile mezzala in parola con la Roma, che non a caso Monchi vorrebbe prenotare prima dell'effetto Mondiale.

