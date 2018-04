Salah, il Liverpool fa il prezzo anti-Real: «Via solo a 230 milioni»

Salah potrà andare via dal Liverpool solo per non meno di 200 milioni di sterline. Lo scrive oggi il Daily Mail secondo cui la dirigenza Reds ha dichiarato l'egiziano, protagonista di una stagione stratosferica, incedibile, negando qualsiasi contatto con il Real Madrid. La grande partita dell'egiziano contro la Roma e il fatto che l'attaccante del Liverpool guidi attualmente la classifica della Scarpa d'Oro lo ha reso l'epicentro di tutte le voci di mercato in Inghilterra. Secondo il tabloid, solo con offerte di almeno 200 milioni di sterline (circa 230 milioni di euro), il Liverpool - che ha ceduto Coutinho al Barcellona per 160 milioni nel mercato di gennaio - potrebbe riconsiderare la sua incedibilità. Secondo i media britannici, Salah sarebbe comunque finito da tempo sul taccuino di Florentino Perez, che lo vedrebbe come sostituto ideale di Benzema nell'attacco del Real Madrid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA