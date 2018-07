Sarri-Chelsea, la chiave è Jorginho

di Eleonora Trotta

Da una parte Sarri, a Milano in attesa del via libera per volare a Londra. Dall’altra Conte, pronto a presentarsi oggi al raduno del Chelsea. Il club inglese è ancora nel caos totale, con un allenatore sconfessato in campo e uno operativo in Italia. Il tecnico salentino non indietreggia di un centimetro, senza esonero e quindi liquidazione si ritrova con i suoi giocatori per non incorrere in sanzioni. Abramovich ha affidato ai suoi avvocati il doppio caso: vuole risparmiare i soldi della penale (11 milioni di euro) dell’ex...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO