Sarri torna in pole position per la panchina del Chelsea

Maurizio Sarri torna ad essere il favorito per la panchina del Chelsea dopo l'arrivo a Napoli di Carlo Ancelotti. Secondo il tabloid Sun è proprio il tecnico toscano la prima scelta per la successione di Antonio Conte sulla panchina dei Blues. In questi giorni allo Stamford Bridge la priorità è risolvere il contratto dell'ex Ct dell'Italia al Chelsea: già entro la fine della settimana è attesa una decisione. Gli inglesi spingono per una rescissione consensuale del contratto che lega Conte ai Blues per un'altra stagione. L'interessato viceversa non sembra disposto a concedere sconti e pretende il pagamento dei restanti emolumenti (circa 10 milioni di euro). Una volta risolta la vertenza, il Chelsea potrà così accelerare sul nuovo manager. E dopo giorni in cui il nome di Sarri era stato accantonato, oggi - alla luce degli sviluppi di Napoli - è tornato prepotentemente d'attualità. Ma la trattativa non si annuncia semplice dal momento che resta in piedi (fino alla fine di maggio) la clausola rescissoria pretesa dal Napoli.

