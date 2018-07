Sassuolo, ecco Boateng: l'ex rossonero torna in Italia

di Eleonora Trotta

Terza avventura italiana per Kevin Prince Boateng. Dopo le esperienze con la maglia rossonera, il duttile centrocampista naturalizzato ghanese è atteso dal patron Squinzi per firmare il contratto biennale (con eventuale opzione per un'altra stagione) con il Sassuolo. Il calciatore 31enne, quest'anno all'Eintracht Francoforte, aveva ricevuto delle offerte anche da Premier e Liga ma tornare nel Bel Paese è sempre stata la sua priorità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA