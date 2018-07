Simeone stoppa Vrsaljko e l'Inter: «Lo aspetto in ritiro»

«Siamo molto contenti di Sime, ha fatto un'ottima Coppa del Mondo, mostrando la sua capacità nel lato offensivo, dove è stato decisivo. Lo aspettiamo il 6 agosto e vedremo più avanti quali saranno le sue necessità». L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, si esprime così su Sime Vrsaljko, terzino destro dei 'colchoneros', obiettivo di mercato dell'Inter. «Sono felice per quello che ci ha dato, spero che possa continuare con noi perché è un calciatore importante», aggiunge il 'Cholò in conferenza stampa da Singapore alla vigilia del match contro il Psg per l'International Champions Cup.

