Skriniar tra rinnovo e Manchester United: via solo per 80 milioni. Il Napoli vuole blindare Albiol

di Eleonora Trotta

L'Inter e Luciano Spalletti lo considerano fondamentale, ma da circa un mese il Manchester United fa sul serio per Milan Skriniar. I Red Devils non si sono arresi infatti dopo il primo no all'offerta da 60 milioni di euro, e presto potrebbero rilanciare per avvicinarsi alla famosa quota 80 milioni di euro fissata dai nerazzurri. Il ds Ausilio ha comunque deciso di anticipare i tempi, proponendo all'entourage del difensore slovacco un importante rinnovo. Sono giorni di riflessioni, a Milano. Ufficializzato l'affare Nainggolan, l'allenatore di Certaldo si aspetta un altro innesto a centrocampo. Due i nomi: Mousa Dembélé e William Carvalho. Ma se per il primo c'è da contrastare la concorrenza dei club cinesi, per il secondo rimane il rischio di possibili sanzioni. Il portoghese ha chiesto la rescissione allo Sporting CP.



SCAMBIO

A Napoli, invece, i dirigenti sono in pressing su Raul Albiol. Su input di Carlo Ancelotti, il club azzurro ha proposto al centrale spagnolo il prolungamento del contratto, una mossa necessaria per provare a respingere le proposte di Villarreal e Chelsea, pronte a pagare la sua clausola da 6 milioni di euro.

A Bologna infine si preparano ad accogliere Falcinelli dal Sassuolo; Di Francesco Jr farà il percorso inverso. In queste ore, i vari attori dell'operazione sono al lavoro per definire la modalità dello scambio sulla base di alcuni bonus.

