Spagna, si complica l'affare Alisson: il Real Madrid su Courtois

di Redazione Sport

Real Madrid a caccia di un portiere per la prossima stagione: se la strada che porta al n.1 della Roma Alisson dovesse dimostrarsi impraticabile, i 'blancos' sono pronti a puntare sull'estremo difensore del Chelsea, Thibaut Courtois. Sono le voci di mercato che arrivano dalla Spagna: secondo radio 'Cadena Ser' i campioni d'Europa stanno valutando attentamente questa opzione se i giallorossi non abbasseranno le richieste economiche per il portiere brasiliano, valutato 80 milioni. In scadenza di contratto il prossimo anno, Courtois, in questi giorni impegnato nei mondiali di Russia con il Belgio, potrebbe essere un obiettivo più facile da raggiungere per i madridisti, col Chelsea pronto a chiudere per non perderlo a parametro zero il prossimo anno. Se l'operazione dovesse andare in porto l'ufficialità arriverà comunque al termine della coppa del mondo.

