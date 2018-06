Stampa francese, Dybala via dalla Juve: c'è il Psg

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere lontano da Torino. Lo scrive l'edizione online di As, riprendendo una notizia pubblicata da Paris United, giornale vicino alle sorti del Paris Saint-Germain. Il giornale francese rivela come all'inizio della scorsa stagione Dybala avrebbe dato mandato al proprio procuratore di sondare il terreno e verificare se vi fossero le condizioni per un trasferimento in un grande club. L'agente dell'attaccante argentino seguì una pista che portava al Real Madrid, incontrò a marzo gli emissari spagnoli, ma alla fine la trattativa s'interruppe sul nascere. Il giornale parigino afferma che Dybala sarebbe sempre dell'idea di lasciare la Juve e questa volta sarebbe stato il PSG a bussare alla sua porta, perché vuole sostituire il partente Edinson Cavani con un giocatore con le caratteristiche dell'argentino, come avrebbe chiesto il nuovo allenatore Thomas Tuchel.

