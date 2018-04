Ecco il valzer dei portieri: da Donarumma a Perin, in Serie A le porte sono girevoli

di Eleonora Trotta

I portieri ancora protagonisti. Donnarumma, Meret, Mirante, Perin, Leno, Skorupski: tanti gli estremi difensori coinvolti nel valzer internazionale di calciomercato, sbloccato dal passaggio di Reina al Milan. Dal prossimo giugno lo spagnolo si trasferirà a Milano. E difficilmente lo farà per indossare i guantoni del secondo di Donnarumma, considerando anche l’alto stipendio definito con il ds Mirabelli: tre milioni a stagione per i prossimi tre anni (2+1).



Ecco che proseguono le ricerche dell’agente del 19enne di Castellammare, Mino Raiola, per trovare una sistemazione al suo assistito. Con il Psg le discussioni restano avanzate, ma i rossoneri si aspettano un’offerta alta, sui 40-50 milioni di euro, entro l’inizio della sessione estiva. Intanto il Milan si è assicurato un’altra giovane promessa tra i pali: si tratta dell'italo-belga Lillo Guarneri, classe 2002.



Neanche il Napoli interrompe la sua caccia. Leno e Perin restano i nomi cerchiati in rosso sull’agenda del ds Giuntoli, con Meret subito dietro, ritenuto, tra l’altro, un ottimo talento anche dalla Roma. Ma le difficoltà economiche per arrivare al portiere del Bayer Leverkusen hanno suggerito ai campani di muovere nuovi passi in avanti nella trattativa Perin. Preziosi ha già fissato il prezzo: 18 milioni, trattabili. Nel frattempo, per la sostituzione del 25enne, il presidente del Genoa pensa ancora a Skorupski, già nel mirino della Premier e del Bologna. Mirante infatti potrebbe partire. Roma e Bologna hanno trovato un accordo di massima per il suo trasferimento: manca, però, ancora l’intesa tra il numero uno ex Juve e i giallorossi.



Nei programmi di Monchi viene considerata anche l'idea di affiancare un estremo difensore più giovane ad Alisson. Un piano che permetterebbe alla società di Trigoria di crescere in casa il futuro erede del brasiliano, corteggiato da Bayern e Real Madrid e valutato sugli 80-90 milioni di euro.



Ragionamenti in corso pure a Torino, dove la Juventus insegue un secondo. Buffon dovrebbe confermare la sua scelta di smettere a fine stagione. Solo l’eventuale vittoria della Champions o una richiesta precisa di tutto lo spogliatoio potrebbe fargli cambiare idea. Ecco che Mirante o Consigli del Sassuolo, fresco però di rinnovo, restano due opzioni sempre valide per il ruolo di vice Szczesny.



© RIPRODUZIONE RISERVATA