Van der Meyde: «In Olanda convinti che Justin Kluivert andrà alla Roma»

«Secondo me Justin Kluivert andrà alla Roma, qui in Olanda ne parlano tutti, lo stanno cercando anche il Barcellona e il Manchester United, ma anche stamattina i giornali per esempio non hanno dubbi, per tutti Kluivert giocherà con la maglia giallorossa». Lo ha detto Andy Van der Meyde, ex ala di Ajax, Inter ed Everton, a Tele Radio Stereo 92.7 su uno degli obbiettivi di mercato della squadra giallorossa. «È un grande talento, è un attaccante da tridente, secondo me però dovrebbe restare almeno un altro anno ad Amsterdam per completare il percorso di crescita, a mio avviso farebbe bene a restare ancora un pò in Eredivisie. Anche per questioni tattiche, non è semplice passare dal 4-3-3 olandese ai moduli tattici italiani a quell'età, visto che è al primo anno nel calcio professionistico». «Nella Roma troverebbe due olandesi, fra cui Karsdorp, che è mio amico, con lui ci scambiamo spesso messaggi anche per fare due risate, lui è stato sfortunatissimo, ma ora che si è ripreso dimostrerà di essere il migliore nel suo ruolo», ha aggiunto l'olandese. «L'Ajax sforna da sempre grandi talenti, ora c'è De Ligt, per il quale c'è il forte interessamento del Manchester City di Guardiola e c'è Dolberg, ha vissuto una stagione difficile anche per via di guai fisici, ma ha mezzi incredibili. Mi risulta che su di lui ci sia il Tottenham, il suo futuro lo vedo in Inghilterra. L'Inter? Sono felice per loro, è una squadra che porto nel cuore. Ogni anno l'Inter deve giocare in Champions League, la seguo sempre con affetto».



