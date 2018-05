Arda Turan, spinta al guardalinee e minacce all'arbitro: 16 giornate di squalifica

di Redazione Sport

Arda Turan da record. Non per una giocata, per il numero di gol, ma per la durarata di una squalifica. Sedici turni. Il turco dell'Istanbul Basaksehir dovrà stare fermo sedici settimane per aver spinto, durante il match contro il Sivasspor, il guardalinee, colpevole di non aver segnalato un fallo ai suoi danni. L'ex calciatore di Atletico Madrid e Barcellona ha perso la testa e ha spintonato l'assistente di linea e poi ha minacciato e insultato, con un "figlio di p...", il direttore di gara. Quindi: 10 giornate per la spinta, tre per gli insulti all'arbitro e tre per le minacce. Non solo Arda Turan salterà la prima parte della prossima stagione, ma dovrà anche pagare una multa di 10 mila euro.





© RIPRODUZIONE RISERVATA