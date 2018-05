Barcellona e Real Madrid finisce 2-2, Cristiano Ronaldo esce per infortunio

di Redazione Sport

'Clasicò ad alta tensione al Camp Nou nonostante non contasse ai fini della classifica, con il Barcellona già campione. È finita 2-2 dopo un match ricco di colpi di scena e con i padroni di casa in dieci già dal primo tempo a causa dell'espulsione di Sergi Roberto per una manata a Marcelo. Il Barcellona era passato in vantaggio in apertura di match con Suarez, il Real aveva pareggiato con Cristiano Ronaldo, che nell'azione del gol aveva ricevuto un colpo da Piquè sulla caviglia destra. CR7 ha resistito fino all'intervallo, poi Zidane, che non voleva correre rischi in vista della finale di Champions a Kiev, lo ha fatto rimanere negli spogliatoi sostituendolo con Asensio. Nella ripresa il Bar‡a è tornato in vantaggio con una spettacolare rete di Messi, che ha finalizzato un'azione viziata in avvio da un fallo di Suarez su Varane non fischiato dall'arbitro Hernandez, la cui direzione di gara è definita «penosa» dai quotidiani online della capitale. Il Real ha poi pareggiato con Bale, poi si è andati avanti in un clima da battaglia fino al momento in cui Iniesta, all'ultimo 'Clasicò della carriera, è uscito anzitempo per ricevere una meritatissima standing ovation da parte di tutto il Camp Nou. A fine partita quelli del Barcellona, squadra che ha conservato l'imbattibilità in campionato, su richiesta di Piquè, il 'pasillò se lo sono fatto da soli, con l'ausilio di tutto lo staff e i dipendenti 'blaugranà.

