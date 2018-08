Barcellona, il presidente: «Voglio una stagione storica»

Le tre Champions di fila dei rivali del Real Madrid hanno lasciato il segno in casa Barcellona a cui non è bastato vincere tre Liga negli ultimi quattro anni e per questo il presidente Josep Maria Bartomeu ha lanciato oggi la carica. Parlando davanti ai tifosi blaugrana in occasione del 39mo Congresso mondiale dei club Bartomeu ha detto la stagione che si apre «voglio che sia un anno storico per il club». «Prima di tutto voglio rendere merito a quello che abbiamo fatto la scorsa stagione dove abbiamo fatto il 'dobletè (Liga e Coppa del Re, ndr). Abbiamo vinto la settima Liga negli ultimi dieci anni, la terza Coppa di Spagna e siamo riusciti a vincere 19 titoli tra prima squadra e giovanili. Questo significa che stiamo facendo bene e noi cerchiamo sempre l'eccellenza nel risultato e nel gioco». Dopo quasi 20 anni non ci sarà più Iniesta e Bartomeu non perde l'occasione per ringraziare la 'bandierà blaugrana: «Avremo sempre ammirazione e riconoscenza per quanto ha fatto. Non giocherà più con noi, ma torneremo insieme un giorno per svolgere altri compiti e di questo abbiamo già parlato». Adesso si apre una nuova stagione «nella quale - dice Bartomeu - dobbiamo aspirare a vincere tutto. Intanto raggiungere le finali e e vincerle. Abbiamo cominciato con la Supercoppa. Abbiamo preso giovani come Lenglet, Arhtur e Malcom, che si adatteranno rapidamente al modo di giocare al Bar‡a e in più abbiamo preso Vidal che è un giocatore con esperienza, comprovata qualità e carattere, che darà equilibrio alla squadra. Insomma, quest'anno dobbiamo ambire a vincere tutto. Abbiamo iniziato a vincere e spero che continueremo a farlo». In ogni caso fino al 31 agosto, giorno di chiusura del mercato in Spagna, il Barcellona terrà le orecchie diritte per eventuali altri affari: «Il mercato chiude il 31 agosto e resteremo attenti. Grau, Segura, Abidal e Planes stanno facendo un buon lavoro, hanno il nostro sostegno e sanno cosa fare per migliorare la nostra squadra».



