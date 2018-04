Barcellona, Iniesta: «Nelle prossime settimana svelerò il mio futuro»

Lacrime e grande commozione hanno accompagnato Andrés Iniesta nel trionfo per 5-0 del Barcellona al Wanda Metropolitano contro il Siviglia in Coppa del Re. All'uscita dal campo il giocatore blaugrana è stato accompagnato da un lungo applauso per quella che sarà la sua ultima finale con la maglia del club catalano. A fine gara è stato lo stesso capitano, autore di una rete, a spiegare il suo stato d'animo. «È stata una serata ricca di emozioni, sono felice di aver contribuito per dare un altro titolo al mio club, ora voglio conquistare anche il campionato. La prossima settimana renderò pubblica la decisione sul mio futuro», ha detto. Per il campione del Barcellona è probabile un futuro nella Super League in Cina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA