Bayern-Dortmund e Chelsea-Tottenham i match clou del week end

di Redazione Sport

In attesa dei quarti di Champions ed Europa League fine settimana coi fiocchi nei campionati maggiori: in Premier super derby Chelsea-Tottenham, in Liga c'è Siviglia-Barcellona, in Bundesliga grande sfida Bayern-Dortmund, che potrebbe coincidere con l'assegnazione dello scudetto ai bavaresi. Infine finale della Coppa di lega francese tra il Psg e il Monaco.



-INGHILTERRA: È il derby delle deluse dalla Champions (eliminate agli ottavi da Barca e Juventus), ma Chelsea-Tottenham è il clou della Premier e molto di più. Per i Blues di Conte è una delle ultime chance di tornare a lottare per il quarto posto ed evitare di certificare il fallimento della stagione, a meno di una vittoria nella Fa Cup. Dopo il ko con i due Manchester il recupero è difficile, ma una vittoria porterebbe a -2 il distacco dagli Spurs quarti e si riaprirebbero i giochi. Il City, che viaggia a +16 dalla seconda, aspetta solo la matematica per festeggiare lo scudetto, intanto ha un test non facile in casa dell'Everton. Pochi problemi dovrebbero avere Liverpool, United e Arsenal, impegnate in confronti non complicati. Domani: 13.30 Crystal Palace-Liverpool, 16 Brighton-Leicester, West Brom-Burnley, United-Swansea, 18.30 Everton-City Domenica 1: 14.30 Arsenal-Stoke, 17 Chelsea-Tottenham



-SPAGNA: Esame Montella per il Barca che si prepara alla sfida Champions con la Roma. I catalani imbattuti dormono sonni tranquilli: lo scudetto è in vista, la Roma non spaventa, semmai c'è qualche apprensione per le condizioni di Messi, a riposo in nazionale per un risentimento. Il Siviglia è spavaldo nelle Coppe, ma in Liga è lontano dal quarto posto e deve contendere un posto in Europa League a Girona e Betis. Tappa alle Canarie con Ronaldo a riposo per il Real in attesa della Juve, facile il compito dell'Atletico col Deportivo, qualche insidia in più per il Valencia in casa del Leganes. Domani: 13 Girona-Levante, 18.30 Las Palmas-Real, 20.45 Siviglia-Barcellona Domenica 1: 16.15 Leganes-Valencia, 18.30 Malaga-Villarreal, 20.45 Atletico-Deportivo Lunedì 2: 21 Getafe-Betis



-GERMANIA: Quale gusto maggiore di festeggiare l'ennesimo scudetto di fronte agli avversari di sempre, il Borussia Dortmund? Per il Bayern rigenerato da Heynckes l'approdo è vicino, anche se non basterà battere i rivali più irriducibili nel clou della Bundesliga, c'è di mezzo lo Schalke che, se supera il Friburgo in casa, teoricamente potrebbe ancora insidiare il Bayern. Ma è solo una possibilità statistica. L'unico nodo interessante è la volata per il quarto posto Champions tra Francoforte, Lipsia e Leverkusen, la sola che potrebbe trovare un ostacolo nel weekend ospitando l'Augsburg. Domani: 15.30 Hoffenheim-Colonia, Leverkusen-Augsburg, Hannover-Lipsia, Schalke-Friburgo, 18.30 Bayern-Dortmund Domenica 1: 15.30 Brema-Francoforte, 18 Magonza-Moenchengladbach



-FRANCIA: In attesa di certificare l'ennesimo scudetto, il Psg prova a vincere il primo trofeo della stagione affrontando il Monaco nella finale di Coppa di Lega domani a Bordeaux. Il classico del calcio francese vede i parigini favoriti dopo avere battuto i monegaschi 2-1 in trasferta nel match di Ligue 1 di novembre (il ritorno sarà il 15 aprile). Mancherà Neymar, ci sarà la solita sfida del gol tra Cavani e Falcao, anche se potrebbe risultare decisivo l'ex Mbappè, che ha segnato martedì la sua prima doppietta in nazionale contro la Russia. Prosegue la volata per il terzo posto Champions tra Marsiglia e Lione con impegni non difficoltosi con Digione e Tolosa. Domani: 17 Digione-Marsiglia, 21.05 finale di coppa di Lega Psg-Monaco Domenica 1: 17 Troyes-Nizza, Nantes-St.Etienne, 21 Lione-Tolosa Mercoledì 4: 18.45 Rennes-Monaco.



Negli altri campionati europei, in Olanda il Psv riceve domani il Nac Breda alle 19.45. In Portogallo il Porto gioca a Lisbona col Belenenses lunedì alle 21. In Turchia il Galatasaray, che precede di un punto l'agguerrito Basaksehir, ha un impegno serio lunedì alle 18 ospitando il Trebisonda quinto. In Russia lo Zenit di Mancini, reduce da tre 0-0 di fila, deve vincere in casa dell'Ufa per riportarsi in lotta almeno per il terzo posto. In Belgio il Bruges riceve il Genk lunedì alle 18.

© RIPRODUZIONE RISERVATA