Bayern, infortunio al ginocchio per Vidal, in dubbio per il Real

di Redazione Sport

Arturo Vidal si opera al ginocchio destro e rischia di saltare la sfida nelle semifinali di Champions contro il Real Madrid. Il centrocampista del Bayern Monaco si è infortunato ieri in allenamento. «È scivolato e il ginocchio si è girato», ha spiegato il tecnico dei bavaresi, Jupp Heynckes, oggi in conferenza alla vigilia della sfida contro il Leverkusen nella semifinale della Coppa di Germania. Il giocatore cileno sarà sottoposto a un piccolo intervento in artroscopia ad Augusta che lo terrà lontano dai campi «per un breve periodo», come sottolineato da Heynckes. Il Bayern affronterà il Real Madrid il 25 aprile a Monaco nell'andata della semifinale di Champions. Il ritorno è in programma una settimana dopo a Madrid. «Arturo è un combattente, farà tutto il possibile per tornare presto in campo», ha assicurato Heynckes.

