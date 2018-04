Bayern Monaco, stagione finita per Vidal

Finisce anzitempo la stagione di Arturo Vidal operato ieri al ginocchio. Lo fa sapere il Bayern Monaco in un tweet in cui fa gli auguri al suo giocatore. «Riprenditi presto, kingarturo23. Vidal ha subito ieri un intervento chirurgico al ginocchio che lo terrà fuori per il resto della stagione», ha scritto il club bavarese che ha appena vinto la sua 28esima Bundesliga e giocherà la semifinale di Champions contro il Real Madrid. Vidal si è fatto male un paio di giorni fa in allenamento al ginocchio destro, lo stesso che si era infortunato all'inizio di aprile.



