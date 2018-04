Bayern, Neuer trona ad allenarsi con il pallone

di Redazione Sport

Buone notizie per il Bayern Monaco e la Nazionale tedesca. È infatti tornato ad allenarsi col pallone, dopo 6 mesi di stop, il portiere Manuel Neuer che assieme ai compagni ha effettuato un allenamento leggero come riportato oggi sul sito del club bavarese. L'estremo difensore 32enne, capitano della Germania e del Bayern, è reduce da un lungo stop dovuto alla frattura al metatarso del piede sinistro subito a settembre dello scorso anno. Il n.1 della Nazionale tedesca spera ora di poter difendere i pali della Germania nei prossimi mondiali di Russia dove la squadra guidata da Joachim Loew arriva da campione in carica.

