Bayern, tris in casa dello Stoccarda. Vince anche il il Wolfsburg

di Redazione Sport

Tutto facile per il Bayern Monaco che, sul campo dello Stoccarda, cala il tris nella 2/a giornata della Bundesliga e conquista (2-0) il secondo successo in altrettante partite. Goretzka al 37' del primo tempo, Lewandowski al 22' e Tomas Mueller al 31' della ripresa decidono il match. Solo il Wolfsburg tiene il passo della squadra di Niko Kovac, andando a vincere 3-1 sul campo del Bayer Leverkusen: Bailey al 24' del primo tempo porta in vantaggio i padroni di casa, Ozcan al 36' firma il pari; nella ripresa Weghorst al 10' e Steffen al 15' fanno volare gli ospiti.

