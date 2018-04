Bayern, ufficiale: Kovac nuovo allenatore per la prossima stagione

di Redazione Sport

Il Bayern Monaco ha ufficializzato il nome del tecnico per la prossima stagione, il club campione di Germania verrà affidato al croato Niko Kovac attuale allenatore dell'Eintracht Francoforte. Per il tecnico 46enne è pronto un contratto triennale fino al 30 giugno 2021. In carriera Kovac ha guidato anche la nazionale croata. Come calciatore ha giocato da difensore nel Bayern Monaco dal 2001 al 2003 ed ha vestito le maglie di Hertha Berlino, Bayer Leverkusen, Amburgo e Salisburgo.

