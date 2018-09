Bolt: «In campo mi ispiro all'impegno di Cristiano Ronaldo»

«Non ho il talento di Messi, mi ispiro all'impegno di Cristiano Ronaldo, di cui sono un grande fan».

Usain Bolt, il più grande velocista di tutti i tempi, si cala nel mondo del pallone che vuole conquistare e ha già chiaro quel che deve fare per emergere, imitare chi col lavoro è riuscito a diventare un fuoriclasse. Dopo il suo debutto in una squadra professionistica ieri in Australia, ha dichiarato qual è il suo progetto: «Sono un grande fan di Cristiano Ronaldo per il suo impegno, sa cosa ci vuole per essere il migliore - ha affermato Bolt -. Devo prendere esempio da lui perchè non sono Messi che già da ragazzino aveva un enorme talento. Cristiano ha dato tutto per essere il migliore, devo ispirarmi a lui. Lavoro per essere il migliore, questo è il mio obiettivo».



Bolt ieri ha giocato una ventina di minuti con la maglia dei Central Coast Mariners in un'amichevole e lavora duro per essere confermato nella rosa in vista del campionato di A-League, che comincia a ottobre.

