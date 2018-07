Brasile, spavento per la madre di Taison: rapita ma la polizia la ritrova

Momenti di paura, e alta tensione, per Taison, attaccante dello Shakhtar reduce dalla sfortunata avventura con la nazionale nel Mondiale in Russia. Il giocatore è attualmente in ferie in Brasile, nella città dov'è nato, la 'gaùchà Pelotas (dov'è protagonista di varie iniziative benefiche), e ieri ha vissuto una brutta esperienza. Infatti tre banditi armati si sono recati a casa della madre del calciatore, la 58enne Rosangela Freda, si sono fatti aprire la porta con la scusa di dover consegnare un mazzo di fiori e hanno portato via la donna. Ma per fortuna le telecamere del circuito di sicurezza presenti nell'abitazione erano in funzione, e collegate con il più vicino commissariato di polizia, così le forze dell'ordine hanno rintracciato la casa dove i banditi avevano portato la donna e l'hanno liberata, arrestando i rapitori (la banda era composto da quattro uomini e una donna), che avevano agito per poi chiedere un riscatto. Taison ha poi diffuso un video sui social in cui ringrazia «la polizia civile e quella militare» per il loro operato. «Grazie di cuore anche - ha aggiunto il calciatore della Selecao -, a tutti coloro che mi sono stati vicino e mi hanno inviato messaggi di affetto. Mia madre ora sta bene, ma lo spavento è stato molto grande».



© RIPRODUZIONE RISERVATA