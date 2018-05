Ultimo turno per Premier e Bundesliga: Chelsea all'assalto del Liverpool

di Redazione Sport

Ultimo atto in Premier e Bundesliga, penultimo in Liga e Ligue1 col Liverpool che cerca di blindare il quarto posto dall'assalto del Chelsea. In Francia Lione, Monaco e Marsiglia sono in corso per due posti Champions, in Spagna il Siviglia è alla caccia dell'Europa League. In Germania per il quarto posto sono in corsa Hoffenheim e Leverkusen. Tra gli incontri più interessanti, Tottenham-Leicester, Betis-Siviglia, Hoffenheim-Dortmund, Schalke-Francoforte, Monaco-St.Etienne.



INGHILTERRA: Il Chelsea si morde le mani avendo sprecato l'aggancio del Liverpool al quarto posto pareggiando con l'Huddersfield . Ora Conte deve sperare, per addolcire l'addio, di vincere nell'ultimo turno col Newcastle con un contemporaneo, improbabile stop del Liverpool ad Anfield col Brighton. Il City, che ha già battuto il record di punti, prova a chiudere a 100, in casa del Southampton di Gabbiadini che però ha bisogno di un punto per salvarsi. Facile infatti è il compito dell'antagonista Swansea (-3) che ospita il già retrocesso Stoke. Ultima panchina di Wenger con l'Arsenal ad Huddersfield mentre il Tottenham festeggia la Champions ricevendo il Leicester. Domenica 13: 16 Huddersfield-Arsenal, Liverpool-Brighton, Tottenham-Leicester, Southampton-City, Newcastle-Chelsea, United-Watford, Swansea-Stoke



SPAGNA: Penultimo atto in Liga col Barcellona che cerca di mantenere la sua imbattibilità e gioca in casa del Levante con Messi approdato a 33 gol in 34 partite. Ma l'unico interrogativo riguarda l'ultimo posto per l'Europa League col Siviglia che nel recupero ha schiaffeggiato il Real e ha +2 sul Getafe che ha un compito improbo ospitando l'Atletico. Ma anche per il Siviglia non sarà una passeggiata visto che deve affrontare il derby col Betis, già qualificato all'Europa League. Domani: 16 Girona-Valencia, 18.30 Getafe-Atletico, Betis-Siviglia, Deportivo-Villarreal, 20.45 Real-Celta Domenica 13: 20.45 Levante-Barcellona



GERMANIA: più ingarbugliato l'ultimo turno in Bundesliga. Hoffenheim e Leverkusen a 52 punti si contendono il quarto posto Champions con la prima che ha il compito più complicato ospitando il Dortmund, mentre la seconda riceve l'Hannover ormai salvo. Nell'improbabile caso di una doppia sconfitta potrebbe inserirsi il Lipsia vincendo in casa dell'Hertha. Per l'ultimo posto in Europa League hanno vaghe speranze anche Francoforte, Stoccarda (che hanno però impegni improbi con Schalke e Bayern) e Moenchengladbach. Al Friburgo basta un punto in casa con l'Augsburg per salvarsi e rendere vano l'inseguimento del Wolfsburg a cui basta un punto col Colonia per garantirsi almeno il terzultimo posto, e quindi lo spareggio per restare in prima divisione. Un appello ai tifosi per stare vicini alla squadra è stata inviato da un grande ex, Edin Dzeko. Domani: 15.30 Hertha-Lipsia, Schalke-Francoforte, Bayern-Stoccarda, Leverkusen-Hannover, Amburgo-Moenchengladbach, Hoffenheim-Dortmund. Wolfburg-Colonia, Friburgo-Augsburg.



FRANCIA: Due gare all'epilogo in Ligue1 con bagarre per il secondo e terzo posto Champions e Lione, Monaco e Marsiglia separate da un punto. Il Lione è in vantaggio ma ha il compito peggiore giocando in casa dello Strasburgo impegnato per non retrocedere. Impegno ostico per il Monaco che riceve il St.Etienne, in corsa per l'Europa League. Più facile per il Marsiglia a Guingamp, inoltre la squadra di Garcia ha la qualificazione diretta in casa di vittoria con l'Atletico Madrid. Il Nizza di Balotelli, settimo, spera di inserirsi visto che, oltre al St.Etienne, anche il Rennes (quinto) difficilmente farà risultato in casa del Psg. I parigini hanno vinto anche la Coppa di Francia, ma temono le decisioni Uefa per il prossimo mercato. Oggi: 20.45 Guingamp-Marsiglia Domani: 21 Psg-Rennes, Strasburgo-Lione, Monaco-St.Etienne, Nizza-Caen, Montpellier-Troyes, Bordeaux-Tolosa.



Altri campionati europei principali scudetti già assegnati al Psv, al Porto, al Lok Mosca. In Turchia a due turni dal termine il Galatasaray ha +3 su Fenerbahce e Basaksehir e +4 sul Besiktas e domani alle 18 può avvicinarsi al titolo battendo in casa il Malatyaspor. In Portogallo ultimo turno con Benfica e Sporting secondi a pari punti, rispettivamente impegnate domenica alle 19 in casa col Moreirense e in trasferta col Maritimo.

