Championship, Bielsa: giocatori-spazzini per capire i tifosi

Marcelo Bielsa non si smentisce mai. Oggi allenatore del Leeds in Championship (la Serie B britannica), El Loco, come ormai è ribattezzato, ha mandato i suoi giocatori a ripulire il centro sportivo e a raccogliere la spazzatura per tre ore per far capire loro quanta fatica e quanto costa un biglietto per andarli a vedere allo stadio. A tirare fuori la storia 'sui generis' è il 'Guardian', ricordando che il tecnico argentino non è nuovo a trovate del genere e anche nella serie cadetta non perde occasione per sorprendere e motivare i suoi giocatori. La prova di ciò sta nelle statistiche, scrive il quotidiano di Londra: i giocatori di Leeds hanno corso, in media, più in queste prime sei partite di pre-campionato con Bielsa che in tutto il campionato scorso, senza El Loco in panchina. «Arrivato a Leeds il 15 giugno per sostituire Paul Heckingbottom - scrive il 'Guardian' - è diventato subito chiaro che il club non sarebbe mai più stato lo stesso. Le storie di attenzione ai dettagli di Bielsa sono già leggendarie. Così, ha fatto scorrere l'indice della mano su varie superfici a Thorp Arch per vedere se c'era sporcizia, restando inorridito da quello che ha trovato». Così ha pensato bene di chiamare i suoi giocatori, pretendendo che raccogliessero la spazzatura di tutto il centro sportivo per tre ore, il tempo di lavoro necessario per acquistare un biglietto per lo stadio e, soprattutto, per far capire quanto spesso è forte il sacrificio dei tifosi per andare a vederli correre in campo.

