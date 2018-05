Chelsea, Conte sta per salutare Londra

Conte - Chelsea, è l'ora dell'addio. Entro la fine della settimana si conoscerà il futuro di Antonio Conte, ma il suo divorzio dal Chelsea appare ormai una pura formalità. Manca solo l'ufficializzazione per ratificare la fine del rapporto che lega il tecnico italiano ai Blues, un annuncio che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Perché Conte - dopo essere rientrato in Italia domenica sera - è atteso già oggi a Londra. In agenda un incontro con i dirigenti inglesi per risolvere il contratto che lo lega al club per un'altra stagione. Il Chelsea spinge per una risoluzione consensuale, Conte viceversa non sembra disposto a rinunciare all'anno di stipendio pur di essere libero subito. Da qui il braccio di ferro tra le parti, ultimo capitolo di un rapporto sempre più teso e conflittuale. Neppure la conquista della Coppa d'Inghilterra, dopo la Premier League vinta nella sua stagione d'esordio, ha riportato il sereno allo Stamford Bridge. Se Conte anche nelle ultime settimane ha ripetuto più volte di voler onorare il suo contratto, le intenzioni del Chelsea di cambiare sono arcinote. Roman Abramovich lo avrebbe già esonerato lo scorso inverno, se avesse trovato un sostituto all'altezza. Ma il rifiuto di Luis Enrique di subentrare in corsa aveva favorito la conferma forzata dell'ex ct italiano. Che ha sì mancato la qualificazione alla prossima Champions League, ma ha pur sempre regalato un nuovo trofeo al palmares dei Blues. Se l'addio di Conte appare dunque certo, resta più di dubbio sul nome del suo possibile sostituto. Sfumata la suggestione rappresentata da Massimiliano Allegri, la stampa inglese insiste sull'ex Roma e Barcellona Enrique, soprattutto ora che l'Arsenal ha virato su Unai Emery. Ma nelle ultime ore due nomi nuovi si sono fatti prepotentemente largo: quello di Slavisa Jokanovic, manager del Fulham, e di Jody Morris, tecnico delle giovanili dei Blues.

© RIPRODUZIONE RISERVATA