Chelsea, mamma Jorginho commossa davanti alla sua maglia Video twitter

E' una storia semplice: Jorghino e la mamma nello store. Una storia di tutti i giorni e di lacrime. La signora entra accompagnata dal figlio in un negozio pieno di maglie da calcio, tra cui quelle del Chelsea, la nuova squadra del figlio. Non appena trova quella del figlio, la maglia numero 5 del Chelsea con sopra scritto il nome, la stringe e si commuove. Il video temina con l'abbraccio sentito tra Jorginho e la mamma, davanti alla maglia. Il video è postato dal Chelsea, che ha appena perso la sfida con il City per il Communityu Shield.



Goosebumps!



The incredible moment Jorginho’s mother saw his name on the back of a Chelsea shirt... 💙 pic.twitter.com/mbBbQhDDkz