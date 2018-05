City, Guardiola prolunga fino al 2021: obiettivo Champions

Pep vince e resta, ora vuole la Champions League. Guardiola ha rinnovato il contratto che lo lega al Manchester City fino al 2021. A confermarlo in una nota il club vincitore della Premier con il record di punti, ben 100, con un bilancio di 34 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. «Sono felice ed eccitato, è un piacere poter lavorare in questo club -ha spiegato il tecnico dei 'citizens'-. Amo lavorare con questo gruppo e darò il massimo per fare ancora meglio. Abbiamo una squadra giovane con una età media di 23 anni, vogliamo fare altri passi avanti partendo dal livello che siamo riusciti a raggiungere in questa stagione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA