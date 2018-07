Cristiano Ronaldo, la Spagna saluta il fuoriclasse: «Non c'è un altro come lui»

«Non c'è un altro come lui»: titola così a tutta pagina il quotidiano spagnolo Marca, riferendosi a Cristiano Ronaldo all'indomani dell'annuncio che il campione portoghese è diventato juventino. La stampa spagnola, che già nei giorni scorsi aveva dato spazio al possibile trasferimento in Italia di Cr7, oggi dedica grande risalto alla vicenda occupando le prime pagine. Aggiunge Marca: «Se ne va Cristiano, la leggenda di 451 gol». L'altro quotidiano spagnolo As scrive a grandi caratteri: «Ciao Cristiano» e poi: «va alla Juventus per 100 milioni» e «nel Real 450 gol in 438 partite». In basso As riporta le parole del campione: «Questi anni a Madrid sono stati i più felici della mia vita». Anche Sport titola sul portoghese: «Shock Cristiano», e spiega che «il Real accoglie la richiesta della sua stella e lo vende alla Juve per 105 milioni» e conclude: «dopo l'addio di Cr7 e quello di Zidane il club blanco resta senza simboli, e Florentino dovrà usare il libretto degli assegni». Anche Mundo deportivo tutto per Ronaldo, con grande foto del campione in maglia bianconera. Il giornale portoghese A bola fa un gioco di parole in prima è scrive Cr7Juve, sopra l'immagine del campione impegnato in una rovesciata. Mentre O Jogo titola: «dopo Inghilterra e Spagna, Ronaldo parte alla conquista dell'Italia».



