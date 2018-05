FA Cup, a Wembley Conte sfida Mourinho

di Redazione Sport

Antonio Conte sfida Josè Mourinho nella finale di Fa Cup, ultimo atto della stagione inglese stradominata dal Manchester City. Dopo avere fallito la qualificazione alla Champions, il Chelsea prova a rendere meno amara l'annata cominciata con lo scudetto. Per il tecnico italiano è un modo per addolcire l'addio scontato. Ma anche l'United ha bisogno di vincere per raddrizzare l'ennesima annata in chiaroscuro. Appuntamento a Wembley domani alle 18.15. Con la disputa dell'ultima giornata in Francia, Spagna e Italia il calcio europeo va in ferie. -



FRANCIA: la Ligue1 va in archivio con un ultimo turno delicato. Una tra Monaco (77 punti), Lione (75) e Marsiglia (74) resterà fuori dalla Champions. L'impegno più semplice è quello del Marsiglia che, dopo le tre sberle rimediate con l'Atletico, ospita il tranquillo Amiens. Il Monaco gioca in casa del Troyes penultimo, che se perde è sicuramente retrocesso. La gara più complicata è del Lione che ospita il Nizza di Balotelli, che ha bisogno di punti per mantenere il sesto posto, che vale l'Europa League, dall'attacco di Bordeaux e St.Etienne che inseguono a due punti. Domani: 21 Marsiglia-Amiens, Caen-Psg, Tolosa-Guingamp, Metz-Bordeaux, Troyes-Monaco, Lione-Nizza, St.Etienne-Lilla. -



SPAGNA: Situazione ben delineata all'ultimo atto della Liga. Al Siviglia basta un punto in casa con l'Alaves per certificare la presenza nella prossima Europa League in cui potrà indossare il distintivo di plurivincitore. Il Getafe, che segue a 3 punti, gioca in casa del Malaga. L'Atletico, dopo il triongo in Europa League, ospita l'Eibar e, a meno di un tracollo, non sarà raggiunto al secondo posto dal Real Madrid che preparà la finale di Champions in casa del Villarreal. I campioni del Barca salutano Iniesta nella passerella finale al Nou Camp con la Real Sociedad. Domani: 18.30 Malaga-Getafe, Siviglia-Alaves, 20.45 Villarreal-Real Domenica 20: 12 Valencia-Deportivo, 18.30 Atletico-Eibar, 20.45 Barcellona-Real Sociedad.

