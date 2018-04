Fenerbahce-Besiktas sospesa per incidenti: ferito da un seggiolino il tecnico Gunes

Fenerbahce contro Besiktas, ma finisce male. Il match valido per la semifinale di ritorno della coppa nazionale della Turchia vive una serata di incidenti. Gunes, tecnico del Besiktas, è rimasto ferito alla testa da un seggiolino lanciato dagli spalti da un ultrà del Fenerbahce. L’allenatore è finito a terra ed è stato costretto al ricovero in ospedale. La partita è stata sospesa al minuto 60 sullo 0-0, e il Besiktas, pur sotto di un uomo (espulso Pepe) e in svantaggio dopo il 2-2 casalingo dell’andata, dovrebbe approdare in finale vincendo a tavolino.



