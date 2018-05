Giovanili posano con il saluto nazista: il Lok Lipsia sospende tutta la squadra

Il Lokomotive Lipsia, club di quarta divisione del calcio tedesco, ha risposto con fermezza allo scandalo che è si è generato nel club dopo che i membri di una squadra giovanile hanno posato nell'ultimo fine settimana per una fotografia mentre fanno il saluto nazista. Il club ha sospeso tutta la squadra fino a fine stagione ed esonerato i tecnici oltre ad aver presentato una denuncia contro l'allenatore e l'assistente della squadra giovanile proibendogli a vita l'ingresso nelle strutture sportive del club per il saluto dei giocatori con il braccio teso. L'incidente, hanno spiegato, è avvenuto nel campo della Lokomotive Lipsia, una squadra modesta della quarta categoria che disputa uno dei cinque campionati regionali che compongono la «Regionalliga» del calcio tedesco.



«Fare questo saluto non è solo un reato di istigazione alla xenofobia, ma rappresenta gli omicidi di migliaia di persone in un sistema di ingiustizia. Questo non è né un reato banale, né una provocazione, né un gioco», hanno spiegato dal club sulla pagina Facebook ufficiale. Il club, inoltre, in collaborazione con la federazione regionale dello sport e un'associazione di tifosi del Lipsia, ha annunciato che faranno diversi seminari per i giovani che hanno preso parte alla fotografia. I saluti nazisti sono proibiti in Germania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA