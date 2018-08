Calciatrice cinese da record: 9 gol in mezz'ora nella gara contro il Tagikistan

Una prova da Guinness dei primati del pallone. Ha fatto scalpore la prestazione monstre di una calciatrice cinese che in una gara del torneo di calcio ai Giochi Asiatici che si tengono in Indonesia ha segnato nove gol nel roboante 16-0 con cui la sua Nazionale ha battuto il Tagikistan. Ciò che colpisce ancor più è che Wang Shanshan, 28 anni, ha cominciato la partita in panchina, entrando in campo solo al 64' minuto. E ben sette li ha messi a segno in 12 minuti, dall'81' al 93', quando la sfida si è chiusa dopo 3 minuti di recupero. Questa la sequenza impressionante della raffica di reti della Wang: 64' (appena entrata in campo), 73', 81', 83', 87', 88', 91', 92' e 93'.

