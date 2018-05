Glasgow Rangers, Steven Gerrard sarà il nuovo allenatore

Steven Gerrard affronterà la sua prima grande sfida come allenatore: il leggendario ex calciatore inglese guiderà dalla panchina i Glasgow Rangers per le prossime quattro stagioni, lo ha annunciato oggi il club scozzese. Gerrard, 37 anni, sostituirà Graeme Murty, che è stato esonerato martedì dopo l'umiliante sconfitta per 5-0 contro il Celtic nel fine settimana nel classico scozzese. Sarà il primo lavoro di Gerrard in una squadra in prima divisione. Dopo il suo ritiro, l'ex centrocampista ha lavorato nelle categorie giovanili del Liverpool. «È un onore diventare il prossimo allenatore dei Rangers», ha dichiarato Gerrard, che assumerà ufficialmente l'incarico alla fine della stagione. «Ho un enorme rispetto per questo club, per il suo calcio, la sua storia e la sua tradizione», ha dichiarato sul sito web del club il tecnico. «Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo viaggio con i Rangers, spero che potremo ottenere grandi successi». I Rangers sono attualmente al terzo posto nella classifica del campionato scozzese, a 13 punti dal Celtic, che ha vinto il suo settimo titolo consecutivo con la vittoria di domenica. Il club non ha fornito dettagli sullo staff tecnico che accompagnerà l'ex calciatore. Secondo le informazioni di Sky Sports, il suo ex partner scozzese Gary McAllister, con il quale ha giocato tra il 2000 e il 2002 a Liverpool, sarà il suo assistente.



