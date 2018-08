Henry rifiuta il Bordeaux che ora pensa a Ranieri

Dopo una lunga trattativa, il matrimonio fra Thierry Henry - reduce dall'esperienza come secondo di Roberto Martinez sulla panchina del Belgio, ai recenti Mondiali in Russia - e il Bordeaux, non s'è consumato. L'ex attaccante francese, campione del mondo 1998 e d'Europa 2000, dopo essersi accordato con i girondini, ha infatti rifiutato di firmare il contratto per mancanza di fondi. Lo rivela il Sun, che parla adesso di un interessamento del club atlantico per Claudio Ranieri, tecnico attualmente senza panchina.

