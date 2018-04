Il Bayern ufficializza Kovac, sarà il nuovo tecnico â€‹per la prossima stagione

Il Bayern Monaco ha ufficializzato il nome del nuovo tecnico per la prossima stagione che sarà Niko Kovac. L'allenatore croato, che ha portato l'anno scorso l'Eintracht Francoforte in finale di Coppa di Germania, prenderà il posto di Jupp Heynckes che era subentrato a stagione in corso a Carlo Ancelotti e che aveva già fatto sapere di chiudere la sua attività agonistica a fine stagione (ha 73 anni). Kovac ha firmato un contratto di tre anni. «Siamo convinti che sia l'allenatore giusto per noi - ha commentato il ds del club baverese, Hasan Salihamid?ic - È stato un giocatore del Bayern e conosce molto bene l'ambiente. Con la maglia Niko Kovac ha giocato nelle stagioni 2001-2003, collezionando 34 presenze e tre gol, vincendo una Buldesliga e una Coppa di Germania. Da tecnico, ha allenato l'Under 21 croata e poi la nazionale maggiore (2013-2015) con la quale ha disputato il Mondiale brasiliano, prima di approdare a marzo 2016 sulla panchina dell'Eintracht (è attualmente 5/o in Bundesliga).



