Il Chelsea chiede i danni a Conte per il caso Diego Costa, un modo per abbassare la buonuscita

Gli avvocati di Roman Abramovich, secondo il "Daily Star", sono al lavoro per capire se è possibile ridurre la buonuscita di 9 milioni di sterline per l'ex ct azzurro. Il Chelsea vuole capire se c'è stata una cattiva gestione da parte di Conte sulla questione Diego Costa: Conte scaricò con un sms il centravanti della Spagna che si rifiutò di rientrare a Londra e il Chelsea costretto a cederlo a gennaio. Svalyutando così il centravanti. . Su questo puntano dunque i legali dei Blues. E Sarri è sempre in attesa.

