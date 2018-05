Il Manchester United non sente le smentite di Al Khelaifi: per Neymar pronti 227 milioni

Nonostante le smentite di Al Khelaifi («Neymar resterà al 2000%»), non ci sarebbe solo il Real Madrid sulle tracce dell'asso brasiliano. Secondo il britannico 'Mirror', infatti, anche il Manchester United si sarebbe iscritto alla corsa per accaparrarselo. Stando a quanto scrive oggi il tabloid, i Red Devils avrebbero contattato l'entourage del giocatore nel caso decidesse di lasciare Parigi, offrendogli lo stesso stipendio monstre (34 milioni di euro a stagione) e dicendosi pronto a offrire al Psg 200 milioni di sterline (227 milioni di euro, al cambio), cinque in più di quanto pagato un anno fa dal club francese al Barcellona (222 milioni). Secondo il 'Mirror', lo United punterebbe soprattutto sul fattore Neymar senior: il papà della stella brasiliana è infatti tifoso dei Red Devils e avrebbe già fatto affari con il club inglese in passato.



